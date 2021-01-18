Впевнені, що про ці базові речі ви чули неодноразово. Але що поробиш, якщо вони не втрачають своєї унікальності? Правильно, швидше купувати їх і створювати вражаючі образи.
Читайте такожВідома модель показала трендовий образ зі спідницею
Водолазка
Це елемент базового зимового гардеробу, який обов'язково повинен у вас бути. Водолазку можна поєднувати з джинсами і спідницями. Також вони ідеально підходять як під масивні черевики, так і під підбори. В цілому це універсальна річ.
Костюм
Краще підбирати такий костюм вільного крою. Його краще носити під взуття на масивній підошві. Наприклад, берці. Поєднання світшота і брюк буде ідеально виглядати з таким взуттям. Наверх можна накинути дуту курточку.
Вовняний піджак
Вовняний піджак буде розкішно виглядати як з офісним, так і з повсякденним стилем. Це також універсальна річ, яка зігріє вас цієї зими. Не забувайте і про прикраси - масивні ланцюги, моносережки, каблучки. Все це ідеально доповнить ваш образ.
Інші новини УНІАН:
- Названо головні антитренди зими: ці речі потрібно спалити
- Популярна співачка шокувала фанів манікюром з грудьми
- Названо найстрашніший б'юті-тренд: ви будете в шоці
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram