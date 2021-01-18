Зима - це час теплих і красивих речей.

Впевнені, що про ці базові речі ви чули неодноразово. Але що поробиш, якщо вони не втрачають своєї унікальності? Правильно, швидше купувати їх і створювати вражаючі образи.

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Водолазка

Це елемент базового зимового гардеробу, який обов'язково повинен у вас бути. Водолазку можна поєднувати з джинсами і спідницями. Також вони ідеально підходять як під масивні черевики, так і під підбори. В цілому це універсальна річ.

Костюм

Краще підбирати такий костюм вільного крою. Його краще носити під взуття на масивній підошві. Наприклад, берці. Поєднання світшота і брюк буде ідеально виглядати з таким взуттям. Наверх можна накинути дуту курточку.

Вовняний піджак

Вовняний піджак буде розкішно виглядати як з офісним, так і з повсякденним стилем. Це також універсальна річ, яка зігріє вас цієї зими. Не забувайте і про прикраси - масивні ланцюги, моносережки, каблучки. Все це ідеально доповнить ваш образ.

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Автор: Діана Могилєвич