Є речі, які не варто купувати кожен сезон.

Український дизайнер Андре Тан розповів, як можна заощадити на речах.

Наприклад, можна заощадити на базових футболках. Через те, що ви їх носите найчастіше і постійно перете, то купіть одразу 2-3 і міняйте їх. А кожен сезон їх купувати не варто, адже вони не схильні до впливу моди.

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Також не варто купувати кожен сезон чорні штани. Краще купити хорошу, якісну сорочку, яка доповнить стильний образ.

Що стосується сумки, то краще віддати перевагу класичному дизайну з нейтральним кольором. Також зверніть увагу на сумки, на яких відсутні декоративні елементи.

Також можна заощадити на балетках, адже вони носяться не довше одного сезону. Тому замість брендового взуття, можете підібрати більш бюджетний варіант.

Спортивні штани і толстовка - це не той випадок, коли бренд відіграє велику роль. Насправді дуже складно визначити, що класичні спортивні штани сірого кольору ви купили в люкс бутіку.

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Автор: Діана Могилєвич