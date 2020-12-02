Модниці вже поповнюють свої шафи стильними спідницями.

Спідниці - це дуже жіночний елемент гардеробу, який здатний прикрасити кожну дівчину. Ми пропонуємо розібратися, які спідниці зроблять вас чарівною.

Читайте також"Покинули чат": названі головні антитренди цієї зими

Шкіра

Шкіряні спідниці будуть виглядати стильно довжини міді. Такі міні-спідниці виглядають вульгарно, та й не по сезону. Їх краще поєднувати з масивними черевиками. Ваш образ вийде одночасно і зухвалим, і сексуальним, і стильним.

Шовк

Шовк - це ніжність і трепет в кожному русі. Вони будь-який образ зроблять повітряним. Їх варто поєднувати з оверсайз светрами. Що стосується взуття, то можна надіти як кросівки і черевики, так і туфлі.

Принт

Тут важливо пам'ятати, що якщо спідниця з принтом або в клітку, то решта одягу повинна бути однотонною. Не варто перенасичувати образ різними принтами.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич