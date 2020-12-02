Спідниці - це дуже жіночний елемент гардеробу, який здатний прикрасити кожну дівчину. Ми пропонуємо розібратися, які спідниці зроблять вас чарівною.
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Шкіра
Шкіряні спідниці будуть виглядати стильно довжини міді. Такі міні-спідниці виглядають вульгарно, та й не по сезону. Їх краще поєднувати з масивними черевиками. Ваш образ вийде одночасно і зухвалим, і сексуальним, і стильним.
Шовк
Шовк - це ніжність і трепет в кожному русі. Вони будь-який образ зроблять повітряним. Їх варто поєднувати з оверсайз светрами. Що стосується взуття, то можна надіти як кросівки і черевики, так і туфлі.
Принт
Тут важливо пам'ятати, що якщо спідниця з принтом або в клітку, то решта одягу повинна бути однотонною. Не варто перенасичувати образ різними принтами.
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