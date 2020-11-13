Андре Тан дав кілька порад.

Відомий дизайнер Андре Тан розповів, як створити капсульний гардероб.

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Перед тим, як створювати капсульний гардероб потрібно викинути ті речі, які давно припадають пилом в шафі. Коли ви очистите свій гардероб, можна приступати до нових покупок. Спочатку купуємо сукні, потім спідниці та брюки, далі топи, светри, верхній одяг. Взуття та аксесуари підбираються окремо і вже після того, як основні капсули готові.

Щоб заощадити на речах, потрібно запам'ятати просте правило. Верхнього одягу повинно бути більше, ніж нижнього. Під одні чорні штани можуть підійти п'ять світшотів. В результаті у вас буде кілька модних образів. Крім базових кольорів, варто звернути увагу на акцентні. Таких речей має бути кілька.

"Безумовно, мати капсулу вигідно! Ви не просто витрачаєте гроші на 10 речей, а купуєте від 30 різних луків за рахунок сполучуваності всіх елементів", - сказав Андре Тан.

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Автор: Діана Могилєвич