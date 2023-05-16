Перша леді України, яка для багатьох є прикладом для наслідування, вразила черговим стильним образом.

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Республіку Корею для участі в конференції "Азіатське лідерство". Там дружина Володимира Зеленського вирушила на зустріч з президентом країни Юн Сок Йолем.

Для цього Олена обрала вишуканий білий костюм, що складається з штанів і жакета-кімоно з рукавом-кльош в три чверті. Її наряд в мінімалістичному стилі був доповнений коричневими туфлями-човниками і трендовою золотою брошкою. Перша леді зробила стриманий повсякденний макіяж і акуратно зібрала волосся ззаду.

"Перший візит до Республіки Корея. Перша зустріч з Президентом країни Юн Сок Йолем. Цінуємо, що Корея готова захищати міжнародне право разом з нами", - розповіла Олена Зеленська за підсумками зустрічі.

Відео дня

Стиль Олени Зеленської

Чи не кожен вихід у світ першої леді України - це причина для бурхливих обговорень. Багато хто, захоплюючись її стилем, називають її наймоднішою першою леді за всю історію України.

У своєму гардеробі Зеленська поєднує трендовий casual і вічно актуальну класику, акуратно обігруючи це за допомогою мінімалістичних прикрас.

Для виступів на світовій арені Зеленська обирає вбрання від українських брендів.

Раніше УНІАН писав, що Олена Зеленська вразила витонченим образом на коронації Чарльза ІІІ.

Вас також можуть зацікавити новини: