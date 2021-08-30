Якщо говорити про найактуальніші тренди взуття цієї осені, то в лідери впевнено вириваються п'ять пар.

Цієї осені в тренді будуть п'ять пар взуття. Вони не тільки зігріють ваші ніжки, але і ідеально доповнять образ в цілому. Ви можете експериментувати, поєднуючи їх з різними стилями одягу.

Лофери

У моді будуть не класичні "чоловічі" моделі, а з нетривіальною грубою підошвою або на широкому стійкому каблуці. Тренд на комфорт ніхто не відміняв.

Оксфорди

"Вони теж перекочували на жіночі ніжки саме з чоловічого гардероба, і звичайно ж, зазнали трендові зміни підошви", - говорить стиліст Росіна Трач.

Човники

Човники - це вже класика, та не класика. Зручне і жіночне взуття на низькому ходу доповнилося всілякими ремінцями, плетеними стрічками і зав'язками. Також на перший план виходять найнесподіваніші матеріали пошиття і їх поєднання.

Жокейські чоботи

За словами стиліста, цієї осені вони будуть в тренді як ніколи. Строгість чітких ліній і жорсткість форм стануть відмінним ансамблем з легкими сукнями, щоб на контрасті зіграти по-стильному.

Грубі черевики

"Грубі черевики - що вже говорити, вони стають класикою і обов'язковим атрибутом в гардеробі кожної стильної дівчини. Добре доповнюють одяг різних стилів, але чим незвичніше поєднання - тим цікавіше", - додала Росіна Трач.

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Автор: Діана Могилєвич