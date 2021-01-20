В кінці 2020 року в моду стрімко увірвався принт тай дай.

В кінці 2020 року в моду стрімко увірвався принт тай дай і, здається, він не збирається залишати свій Олімп. З ним можна придумати багато класних образів, які стануть яскравою плямою на будь-якій вулиці міста.

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Якщо ви хочете в свій образ додати річ з принтом тай дай, то важливо пам'ятати, що така річ повинна бути одна. Тут головне не переборщити, щоб ваш образ не був схожий на костюм клоуна.

Наприклад, ви можете надіти оверсайз сукню з таким принтом, а можете надіти таку футболку і доповнити її джинсами-бойфрендами. Можна зробити і по-іншому - взяти однотонну майку або топ і спідницю в стилі тай дай. В такому випадку ваш образ буде чудовим.

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Автор: Діана Могилєвич