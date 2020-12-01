Першим у списку йде ківі. Цей продукт допоможе поліпшити стан шкіри.

Правильні продукти благотворно позначаються на стані здоров'я, красі, молодості людини. Завдяки ним можна істотно змінити самопочуття і зовнішній вигляд в кращу сторону. Допоможуть це зробити кілька продуктів харчування.

Читайте такожВічно 18: п'ять секретів молодості для вашої шкіриКіві. Гладка і пружна шкіра забезпечена тій людині, яка вживає цей продукт. У ньому міститься багато вітаміну С, необхідного для імунітету, уповільнення процесу старіння, стимуляції вироблення колагену. Регулярне споживання ківі дозволить помітити ефект. Шкіра стане набагато кращою.

Зелена стручкова квасоля. Стручкова квасоля має в складі кремній, який додасть волоссю силу і блиск. Кладіть її в салати, печеню, просто відварюйте. У будь-якому вигляді продукт корисний для самопочуття.

Гірчиця. Забудьте про майонези та інші магазинні соуси. Гірчиця в зернах або з порошку допоможе наситити організм антиоксидантами і залізом, зробивши шкіру сяючою і гладкою. Завдяки антиоксидантам знімаються запалення, звужуються пори, а залізо допомагає шкірі знайти рум'янець.

Яблуко. З'їдати по одному яблуку в день дуже корисно для зубів. Це зробить їх красивими і чистими, захистить від необхідності часто відвідувати стоматолога. Продукт ефективний в позбавленні від плям від кави, чаю, червоного вина.

Яйце. При тонких і ламких нігтях яйця обов'язково повинні бути в раціоні. Найбільш корисним для краси і здоров'я нігтів є біотин. Причому неважливо які саме це яйця. Перепелині однаково корисні, як і курячі.

Гарбузове насіння. Продукт дозволить позбутися небажаних прищів. У ньому багато цинку, а деякі дослідження вказують на таку причину, як дефіцит цинку. До того ж насіння дозволяють позбутися паразитарних захворювань і відмінне в якості профілактичного засобу.

Капуста. Наявність вітаміну С вирішує багато чого. Шкіра стане більш пружною, свіжою, рум'яною. А що міститься в продукті вітамін К дозволить налагодити обмін речовин, посприяє швидкому загоєнню ран, зміцненню колагенових волокон. Не варто обмежувати себе в одному сорті і їсти тільки білокачанну. Однаково ефективні кольорова, брюссельська, квашена, брокколі.

Риба. Наявність величезної кількості вітамінів принесе безсумнівний внесок в молодість і красу людини: А, В, D, Е. А також фосфор і фтор важливі для зубів, селен – від зморшок. Наявні в рибі і морепродуктах омега-3 жирні кислоти налагодять жіноче здоров'я і благотворно позначаться на молодості і красі.

Буряк. Це один з найдоступніших продуктів у списку. Регулярно вживаючи буряк, можна зробити міцнішими волосся, нігті, позбутися від лущення шкіри, згладити дрібні зморшки. Особливо продукт ефективний в сезон врожаю.

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Автор: УНІАН