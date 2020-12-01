Шарфи ідеально доповнюють зимовий образ.

Шарфи - це унікальний елемент гардеробу. Вони можуть як поєднуватися з шапкою і рукавичками, а можуть бути окремим доповнюючим яскравим інструментом. Більш того, шарфами не варто нехтувати, бо шию в холоди потрібно берегти. Важливо пам'ятати, що мода модою, а здоров'я - це найголовніше.

Читайте такожНадя Дорофєєва засвітила "лук" за 45 тисяч гривень

УНІАН пропонує вам розглянути кілька варіантів модних шарфів на 2020-2021

Оверсайз шарф

Об'ємні шарфи не тільки дуже теплі, але і стильні. Тут потрібно знати, що абсолютно весь об'ємний образ зробить з вас телепузика. Тому якщо ви вибираєте оверсайз шарф, то інші речі повинні бути більш приталеними.

Шарфи з принтами

Речі з принтами - це завжди цікаво і сміливо. Але і тут є свої модні правила. Якщо ви одягаєте шарф з принтом, то весь інший одяг повинен бути однотонним. Інакше ви перетворите свій "лук" в галерею.

Дутий шарф

Це абсолютна новинка. Виглядає просто, але шалено стильно. Такий шарф можна надіти як під casual, так і під спортивний стиль. Повірте, холода вам будуть ні по чому.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич