Мода дуже мінлива і іноді шокує своїми витками.

Ще зовсім недавно всі активно сміялися над тими, хто носить шкарпетки під босоніжки або сандалі. Тепер же це переходить з предмета насмішок в писк моди.

Шкарпетки під відкрите взуття - досить суперечливий тренд. Кілька років тому він вже входив в моду, але надовго не затримався. У 2022 році фешн-блогери знову почали це популяризувати.

Емілі Сіндлев

Емілі Сіндлев - одна з найяскравіших фігур модної індустрії Данії нашого часу. У своєму блозі вона неодноразово публікувала знімки, де була зображена в босоніжках на носок.

Хелена Куеста

Стиліст Хелена Куеста (@helenacuesta) також підтримала дану новинку. Це можна зрозуміти за кількома знімками в її блозі.

Вона сміливо поєднує це з напівчеревиками без "задника".

Аліса Пілате

Модниця з Парижа Alice Pilate також демонструє те, що вона слідує сучасним тенденціям - поєднує шкарпетки і шльопанці. Її недавня фотосесія в джинсовому костюмі на одній з вуличок міста буквально підкорила підписників.

Стилісти стверджують, що раніше модницям радили надягати максимально тонкі і непомітні шкарпетки під відкрите взуття. Однак сьогодні все змінилося, і в моду увійшли яскраві помітні шкарпетки, які виразно привернуть увагу. У будь-якому випадку важливо вміло поєднувати їх з цілісним образом. Якщо ви вдало підберете їх до свого основного аутфіту, то точно матиме доцільний вигляд. А як ви ставитеся до цього нового тренду?

Нагадаємо, стилісти показали найбільшу модну зачіску сезону.

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