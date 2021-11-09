Співачка викликала захват у шанувальників новим образом.

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно змінила імідж заради нового альбому "Двойной рай". Зірка змінила колір волосся і зробила чубчик, а також поекспериментувала з одягом. Тепер її образ виглядає більш сексуально, жіночно і водночас стримано.

Так, цього разу Кароль приміряла чорну сукню-смокінг з довгим рукавом і золотими ґудзиками. А його "родзинкою" став високий розріз посередині. Під таке вбрання Тіна одягла шкіряні чоботи на високих підборах, а також вона нанесла легкий макіяж з акцентом на губи.

Відзначимо, що вартість сукні від російського бренду Jaswely становить 5300 гривень.

"Прекрасна", "Вау! Неймовірно красива! Як же я люблю цей новий look", "Богиня", "Найкрасивіша", "Жінка-кішка", - пишуть шанувальники в коментарях під фото.

Раніше УНІАН повідомляв, що Тіна Кароль заінтригувала шанувальників відвертим зізнанням.

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Автор: Діана Могилєвич