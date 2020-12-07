Волосся вимагають особливого догляду в холодну пору року.

Взимку волосся вимагає особливого догляду. Його потрібно регулярно захищати і зволожувати.

Про це розповіла трихолог Лариса Пономаренко в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

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Зимовий догляд за волоссям - це захист і зволоження. Під впливом морозного повітря з волосся втрачається дорогоцінна волога. Щоб цього уникнути, їх потрібно глибоко зволожити і захистити від вологовтрати.

"Вологість, висока і низька температура негативно впливають на наше волосся. Їм обов'язково потрібен захист маслами, які обволікають і захищають волосся від втрати вологи. При цьому ні в якому разі не можна використовувати кокосове масло, яке зараз масово рекламують. Особливо його не можна наносити на сухе волосся. Хіба що в гідролізованій формі", - сказала трихолог.

Також вона додала, що використовувати маски, приготовані в домашніх умовах, не можна. За її словами, масла, спиртові настоянки, яйця можуть завдати шкоди волоссю і шкірі голови. Пористе волосся може накопичувати залишки "їжі", яка буде там псуватися і протухати.

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Автор: Діана Могилєвич