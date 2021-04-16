Дуже важливо незадовго до відходу до сну повністю очистити обличчя від всіх слідів макіяжу, щоб під час нічного відпочинку він не закупорював пори і не позбавляв шкіру вологи.
Читайте такожДерматолог зі США назвавши 10 правил, які дозволять скоротити зморшкиЄ кілька варіантів того, як доглянути за шкірою обличчя після зняття макіяжу. Перший з них - інгаляція. Прекрасна ідея обробити шкіру обличчя парою. Над ємністю з окропом нахиліть голову і накрийте рушником. Подібна інгаляція розширює пори і дозволяє очищаючим засобам глибше проникати в шкіру, видаляючи різні забруднення. Додайте для більшого ефекту в воду трохи ефірного масла лаванди.
Не тріть шкіру після зняття макіяжу. Це не слід робити, оскільки тертя провокує мікроподряпини, які пізніше викликають висипання. А ось скрабу одного разу в тиждень досить, щоб прибрати відмерлий шар шкіри. Але не вибирайте грубі скраби, оскільки вони можуть призводити до почервоніння шкіри.
Живлення та догляд. Після зняття макіяжу нанесіть тонік, сироватку і зволожуючий крем. Тонік допомагає відновити pH-баланс шкіри після очищення, а також видаляє найстійкіший макіяж, який могли пропустити очищаючі засоби. Живильні сироватки з антиоксидантами і вітамінами наносяться на вологу шкіру. А зволожуючий крем утримує на ній вологу, пише medikforum з посиланням на The Health Site.
Не забувайте про бальзам для губ. Наносьте бальзам для губ після зняття макіяжу перед сном. Це допомагає відновити природний бар'єр, зберегти губи зволоженими і захистити нові клітини шкіри.
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