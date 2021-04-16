Не тріть шкіру після зняття макіяжу, оскільки це провокує мікроподряпини, які пізніше викликають висипання.

Дуже важливо незадовго до відходу до сну повністю очистити обличчя від всіх слідів макіяжу, щоб під час нічного відпочинку він не закупорював пори і не позбавляв шкіру вологи.

Читайте такожДерматолог зі США назвавши 10 правил, які дозволять скоротити зморшкиЄ кілька варіантів того, як доглянути за шкірою обличчя після зняття макіяжу. Перший з них - інгаляція. Прекрасна ідея обробити шкіру обличчя парою. Над ємністю з окропом нахиліть голову і накрийте рушником. Подібна інгаляція розширює пори і дозволяє очищаючим засобам глибше проникати в шкіру, видаляючи різні забруднення. Додайте для більшого ефекту в воду трохи ефірного масла лаванди.

Не тріть шкіру після зняття макіяжу. Це не слід робити, оскільки тертя провокує мікроподряпини, які пізніше викликають висипання. А ось скрабу одного разу в тиждень досить, щоб прибрати відмерлий шар шкіри. Але не вибирайте грубі скраби, оскільки вони можуть призводити до почервоніння шкіри.

Живлення та догляд. Після зняття макіяжу нанесіть тонік, сироватку і зволожуючий крем. Тонік допомагає відновити pH-баланс шкіри після очищення, а також видаляє найстійкіший макіяж, який могли пропустити очищаючі засоби. Живильні сироватки з антиоксидантами і вітамінами наносяться на вологу шкіру. А зволожуючий крем утримує на ній вологу, пише medikforum з посиланням на The Health Site.

Не забувайте про бальзам для губ. Наносьте бальзам для губ після зняття макіяжу перед сном. Це допомагає відновити природний бар'єр, зберегти губи зволоженими і захистити нові клітини шкіри.

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Автор: Іван Бойко