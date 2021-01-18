Цибуля є відмінним засобом проти випадіння волосся взимку.

У сильні холоди постійно носяться головні убори, що може пошкоджувати волосся, а холод впливає на них ще гірше. Але є продукти харчування, що дозволяють зміцнити волосся.

Читайте такожСтало відомо, як боротися з випаданням волоссяГуньба. Це насіння не тільки зміцнить волосся, але і зробить їх м'яким і блискучим. Замочіть і подрібніть трохи насіння гуньби, змішайте його з гірчицею або кокосовим маслом і нанесіть на волосся на годину, перш ніж змити водою трохи теплішою за кімнатну температуру.

Цибуля. Відмінний засіб проти випадіння волосся взимку. Подрібніть цибулю і видавіть з неї сік. Наносьте її на корені волосся не рідше трьох разів на тиждень.

Гірчичне масло. Воно дуже добре підходить для слабкого і ламкого волосся. Нагрійте масло і нанесіть його на волосся. Накрийте його рушником, а приблизно через годину сполосніть водою, передає medikforum з посиланням на The Health Site.

Алое Вера. З листя алое вера треба видавити гель. Додайте в нього трохи кокосового масла і нанесіть на волосся. Залиште на 30 хвилин і змийте водою з шампунем. Гель алое вера живить волосся, роблячи його м'яким і блискучим.

Яйце. Воно живить волосся і зміцнює фолікули. Просто збийте одне яйце з йогуртом і нанесіть на волосся. Залиште на годину і змийте шампунем.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН