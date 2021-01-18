У сильні холоди постійно носяться головні убори, що може пошкоджувати волосся, а холод впливає на них ще гірше. Але є продукти харчування, що дозволяють зміцнити волосся.
Читайте такожСтало відомо, як боротися з випаданням волоссяГуньба. Це насіння не тільки зміцнить волосся, але і зробить їх м'яким і блискучим. Замочіть і подрібніть трохи насіння гуньби, змішайте його з гірчицею або кокосовим маслом і нанесіть на волосся на годину, перш ніж змити водою трохи теплішою за кімнатну температуру.
Цибуля. Відмінний засіб проти випадіння волосся взимку. Подрібніть цибулю і видавіть з неї сік. Наносьте її на корені волосся не рідше трьох разів на тиждень.
Гірчичне масло. Воно дуже добре підходить для слабкого і ламкого волосся. Нагрійте масло і нанесіть його на волосся. Накрийте його рушником, а приблизно через годину сполосніть водою, передає medikforum з посиланням на The Health Site.
Алое Вера. З листя алое вера треба видавити гель. Додайте в нього трохи кокосового масла і нанесіть на волосся. Залиште на 30 хвилин і змийте водою з шампунем. Гель алое вера живить волосся, роблячи його м'яким і блискучим.
Яйце. Воно живить волосся і зміцнює фолікули. Просто збийте одне яйце з йогуртом і нанесіть на волосся. Залиште на годину і змийте шампунем.
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