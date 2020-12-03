Білок - основний компонент даного типу продукту. Саме на його основі будується весь організм. При наявності такого елементу можна забути про апельсинову шкірку.

Позбутися целюліту хоче кожна жінка, у якої він є. Проте прибрати його нелегко. Для цього необхідно дотримуватися цілого комплексу процедур, в тому числі правильного харчування. Певні продукти здатні вплинути на вираженість целюліту. Потрібно уникати шкідливостей - фастфуду, газованих напоїв, великої кількості солодощів.

Читайте такожЯк прибрати жир на животі: поради від фітнес-тренераА ось корисних для фігури слід додати. Варто звернути увагу на необхідність скоротити число споживаних простих цукрів, вуглеводів і жирів. Саме надмірне поїдання всього сприяє утворенню опуклостей на шкірі. Яких саме продуктів у раціоні має бути більше для позбавлення целюліту, пише medikforum.

Біле м'ясо птиці

Білок - основний компонент даного типу продукту. Саме на його основі будується весь організм. При наявності такого елементу можна забути про апельсинову шкірку. Також в курці, індичці є цинк і вітаміни групи В. У сукупності добавки сприяють жироспаленню.

Яйце

Крім наявності білка як будівельного компоненту яйця допомагають головному мозку працювати правильно. У них міститься сірка, вітамін Е, що сприяє красі, виведенню токсинів з організму, уповільненню процесу старіння.

Цитрусові

Апельсини, мандарини, грейпфрут, лимони - ось джерело, що допомагає позбутися целюліту. Завдяки наявності вітаміну С шкіра стає більш гладкою, еластичною.

Нежирна яловичина

Цей продукт не підійде хіба що вегетаріанцям. Але нехтувати ним в іншому випадку було б помилкою. Багатий склад - залізо, білки, лінолева кислота - буде допомагати в руйнуванні жирових з'єднань.

Дика спаржа

Дієтичний продукт покращує роботу судинної системи, стінок вен, артерій, капілярів. У ньому є необхідні для позбавлення целюліту компоненти.

Цибуля

У цибулі є вітаміни С і Е, сірка. Ці елементи - відмінні помічники в розщепленні жирів. А це відповідно, усуне апельсинову шкірку.

Горіхи

Мигдаль, волоські, кешью, арахіс, макадамія - все це однозначно користь для фігури і здоров'я в цілому. Горіхи дозволяють захистити організм від атеросклерозу, а також боротися з ненависними проблемами зі шкірою за рахунок наявності в них вітаміну Е, корисних жирів і білків.

Сухофрукти

Сухофрукти містять трохи більше цукру, ніж звичайні, сирі фрукти. Але це вкрай корисно для обміну речовин, за рахунок наявних у складі інгредієнтів - клітковини, солей калію, цинку.

Кисломолочні продукти

Кальцій - ось головний компонент в складі кисломолочки. Він допомагає робити міцнішим опорно-руховий апарат. А лінолева кислота дозволить спалити більше жиру. Також корисні нежирні молочні продукти, але не повністю знежирені. Вибирайте напої і страви з 2,5% жирності.

Жирна риба

А ось риба в раціоні повинна бути жирною, якщо хочете позбутися целюліту. Форель, сардини, сьомга та інші типи допомагають боротися з ненависними нерівностями на стегнах і животі.

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Автор: УНІАН