Вівсяна крупа - чудовий засіб, що допомагає домогтися більш вираженого білого кольору шкіри, вона також відлущує мертві клітини.

Потемніння і пігментні плями біля рота - досить поширене явище, що викликає сильне роздратування у багатьох людей. Однак, існують домашні засоби, що дозволяють впоратися з цією проблемою.

Читайте такожВічно 18: п'ять секретів молодості для вашої шкіриКуркума. Відмінний інгредієнт, освітлюючий колір шкіри. Змішайте половину чайної ложки куркуми з двома столовими ложками борошна і декількома краплями води або молока. Отриману пасту наносите на уражені ділянки і залишайте на 15 хвилин, а потім змивайте звичайною водою.

Скраб з вівсянки. Вівсяна крупа - чудовий засіб, що допомагає домогтися більш вираженого білого кольору шкіри, вона також відлущує мертві клітини. Візьміть вівсянку, томатний сік і оливкове масло, щоб з цих компонентів приготувати скраб. Нанесіть суміш на обличчя і повільно втирайте. Залиште на шкірі, перш ніж змити холодною водою, передає medikforum з посиланням на The Health Site.

Папайя. Володіє відбілюючими властивостями, що допомагають освітлити шкіру і позбутися пігментних плям навколо рота. Змішайте деяку кількість стиглої папайї і додайте туди трохи лимонного соку. Все це добре перемішайте і нанесіть на шкіру, змийте через 30 хвилин.

Сік картоплі. Як і папайя, картопля володіє очисними властивостями, що допомагають видаляти пігментні плями. Він корисний для людей з чутливою шкірою. Наріжте картоплю, вичавіть з неї сік, нанесіть на шкіру навколо рота і масажними рухами втирайте, залиште на 20 хвилин, а потім змийте.

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Автор: УНІАН