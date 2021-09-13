Перша леді в черговий раз захопила шанувальників своїм аутфітом.

Перша леді України Олена Зеленська, яка днями відкрила Форум молодих лідерів на щорічній Ялтинській європейській стратегії, показалася в черговому стильному костюмі.

Часом здається, що костюмів в гардеробі Олени просто неміряна кількість, адже вона регулярно показує нові яскраві аутфіти, які варто взяти собі на замітку.

Цього разу перша леді постала в чорному класичному костюмі з піджаком більш вільного крою. У такий строгий наряд вона зуміла додати нотку романтизму у вигляді білої блузки, яка ідеально доповнила її образ.

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Також Зеленська одягла лаконічну прикрасу - маленькі сережки з перлами. Вони зробили образ більш жіночним.

"Неймовірно красива жінка", "Прекрасна, розумна і щаслива перша леді", "Захоплююся Зеленською", "Хороший у вас стиліст", "Відмінний образ вийшов, костюм і зачіска - вогонь", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська показала кілька стильних образів у США, куди прилетіла з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським з робочим візитом. Її стиль завжди витриманий, лаконічний і водночас яскравий. Не дарма Зеленську називають українською іконою стилю.

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Автор: Діана Могилєвич