З початку сезону на Львівщині травмувалося 88 лижників
09:51, 04 лютого 2011Львів
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Заблукало – 6
Львів. 4 лютого. УНІАН. У Львівській області з початку гірськолижного сезону травмувалося 88 туристів-лижників та було проведено пошуково-рятувальні роботи 6 загублених туристів.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області.
Зокрема 2 лютого на лижній трасі г. Тростян та г. Високий Верх рятувальники надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам та шукали 20-річниого туриста.
Зазначимо, що за аналогічний період 2010 року на лижних трасах Львівської області було травмовано 129 туристів-лижників.
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