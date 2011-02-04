З початку сезону на Львівщині травмувалося 88 лижників

Львів. 4 лютого. УНІАН. У Львівській області з початку гірськолижного сезону травмувалося 88 туристів-лижників та було проведено пошуково-рятувальні роботи 6 загублених туристів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

Зокрема 2 лютого на лижній трасі г. Тростян та г. Високий Верх рятувальники надали допомогу двом травмованим туристам-лижникам та шукали 20-річниого туриста.

Зазначимо, що за аналогічний період 2010 року на лижних трасах Львівської області було травмовано 129 туристів-лижників.