Найбільш затребувані у Львові фахівці IT-технологій

Львів. 15 лютого. УНІАН. Найбільшим попитом на ринку праці у Львові користуються фахівці в професійних сферах «Інформаційні технології/Інтернет/Телеком», «Продажі» та «Банки/Інвестиції/Лізинг». Про це свідчать дані дослідження, проведеного Міжнародним кадровим порталом hh.ua.

Як повідомили УНІАН у прес-службі порталу, на ІТ-шників припадає 40% вакансій від українських компаній, які шукають співробітників у Львові. На фахівців з продажу – 20%, і на шукачів у сфері «Банки/Інвестиції/Лізинг» - 10% вакансій.

За ними йдуть спеціалісти у сфері управління персоналом – 4% вакансій, адміністративний персонал та «Реклама/Маркетинг/ PR» – по 3%. На професійні сфери «Виробництво» і «Бухгалтерія/Управлінський облік/Фінанси» у Львові припадає по 2% вакансій. І лише один відсоток пропозицій стосується вищого менеджменту.

«ІТ спеціалісти завжди користувалися високим попитом, - зазначила генеральний директор Міжнародного кадрового порталу hh.ua Марина Маковій. - В минулому році позиції C++ developer і PHP developer були найбільш дефіцитними – на одного фахівця приходилося дві вакансії. В 2011 році така тенденція продовжуватиметься».

За словами експерта, в Україні є хороші розробники, але їх дуже мало. Через це українським компаніям доводиться залучати ІТ-шників з Індонезії, Сінгапуру і Китаю, або брати на роботу студентів, навчати їх і давати перше робоче місце. Зокрема, остання тенденція намітилася на початку цього року, коли в перелік професійних сфер, найбільш лояльних до шукачів без досвіду роботи, потрапила «ІТ/Телеком/Інтернет», де кількість «студентських» вакансій збільшилася до 14,5%.