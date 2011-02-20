На стадіоні Львівського інфізу «нагріли» понад 830 тис. грн.
14:06, 20 лютого 2011Львів
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Бюджетні кошти привласнили
Львів. 20 січня. УНІАН. Львівські правоохоронці виявили та встановили факт привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення реконструкції стадіону «Скіф» Львівського державного університету фізичної культури.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, троє посадовців ТзОВ «Арка-Моріс» протягом 2009-2010 року «зловживаючи своїм службовим становищем внесли завідомо неправдиві дані в акти прийому-передачі виконаних робіт при здійсненні реконструкції стадіону Львівського університету фізичної культури, що по вул. Погулянка у Львові».
Вказані посадовці, діючи за попередньою змовою, привласнили та розтратили бюджетні кошти на понад 833 тис. грн.
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