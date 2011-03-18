У Львові хочуть створити дитячий лікувальний заклад європейського рівня

Львів. 18 березня. УНАН. У Львові на вул. Дністерській, 27 за два роки заплановано створити лікувальний заклад європейського рівня. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час відвідин Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Для цього, будуть залучені державні кошти, крім того голова ЛОДА звернеться з таким проханням до обласної ради та спонсорів. «Через місяць відбудеться нарада, на якій буде обговорено ці питання. ЗУСДМЦ має багато хороших кваліфікованих спеціалістів, сюди приїжджають на лікування пацієнти з Києва та інших областей України, тому необхідно створити необхідні умови для їх перебування тут», - зазначив М.Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув приміщення Центру, поспілкувався з медичним персоналом. Керівник області запропонував створити кімнату-музей цього медичного закладу та колишнього головного лікаря Олександра Мендюка, який 20 років працював на цій посаді.

Крім того, Михайло Цимбалюк в межах візиту подарував ЗУСДМЦ багатоканальний електрокардіограф, а дітям - солодощі та ігри.