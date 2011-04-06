На Львівщина перерахувала до держбюджету майже 2 млрд. грн.

Львів. 6 квітня. УНІАН. У Львівській області в I кварталі цього року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 2 733 млн грн податків і неподаткових платежів, що становить 130% до надходжень за три місяці попереднього року. Про це УНІАН повідомили у Головному фінансовому управлінні Львівської ОДА.

Зокрема, до державного бюджету мобілізовано 1 995 млн грн доходів, що становить 139% до надходжень січня-березня 2010 року. Платежів, від яких відраховується дотація бюджету області, надійшло 1 804 млн грн або 139% до надходжень за три місяці 2010 року

в тому числі:

- податкових платежів надійшло 998 млн грн, що становить 138% до надходжень за відповідний період попереднього року та 106 % до плану на січень-березень 2011 року;

- митних платежів надійшло 780 млн грн, що становить 140% до надходжень за січень-березень 2010 року та 86% до плану на три місяці 2011 року (недовиконання – 127 млн грн);

- платежів, мобілізованих іншими міністерствами і відомствами, надійшло 14 млн грн (123% до минулорічних надходжень за аналогічний період).

До місцевих бюджетів області у січні-березні 2011 року надійшло 738 млн грн податків і неподаткових платежів, що становить 110% до надходжень за відповідний період торік та 86% до плану на три місяці.

Зокрема, до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 666 млн грн, що становить 110% до надходжень за січень-березень попереднього року і 89% до плану трьох місяців п.р. Найбільше відставання допущено в містах Львові, Трускавці, Дрогобичі, Самборі та Золочівському, Стрийському і Перемишлянському районах.

Окрім того, в окремих містах та районах області надходження зменшились: у м.Самборі – на 2,4 %, Золочівському районі – 5 %, Самбірському – 2,6 %.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 72 млн грн або 105 % до надходжень у січні-березні 2010 року та 63% до плану на три місяці.

У січні-березні 2011 року місцеві бюджети області отримали 694 млн грн дотації вирівнювання з державного бюджету, що становить 97% до плану на три місяці.

Окрім того, у звітному періоді місцеві бюджети області отримали 261 млн грн короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Це дозволило забезпечити в області виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ за першу і частину за другу половину березня. На 1 квітня 2011 року нарахована до виплати з місцевих бюджетів області заробітна плата за другу половину березня становить понад 100 млн грн (терміни виплати 1-7 квітня).