На Львівщині шахрай під заставу чужої квартири взяв кредит на авто
13:05, 20 травня 2011Львів
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Постраждав житель Золочева
Львівська область. 20 травня. УНІАН. На Львівщині шахрай незаконно отримав кредит у філії одного з провідних українських банків для придбання автомобіля "CHERI AMULET DA 11B".
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисник уклав договір з банком на придбання в кредит автомобіля під заставу квартири у місті Золочеві.
Як з‘ясувалося згодом, власник помешкання навіть не здогадувався про оборудку, доки не дізнався, що на його квартиру накладено арешт.
Проводиться розслідування.
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