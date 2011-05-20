На Львівщині шахрай під заставу чужої квартири взяв кредит на авто

Львівська область. 20 травня. УНІАН. На Львівщині шахрай незаконно отримав кредит у філії одного з провідних українських банків для придбання автомобіля "CHERI AMULET DA 11B".

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисник уклав договір з банком на придбання в кредит автомобіля під заставу квартири у місті Золочеві.

Як з‘ясувалося згодом, власник помешкання навіть не здогадувався про оборудку, доки не дізнався, що на його квартиру накладено арешт.

Проводиться розслідування.