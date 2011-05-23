На Львівщині селянин загинув заплутавшись в гужовій упряжі

Львівська область. 23 травня. УНІАН. На Львівщині трагічно загинув 51-річний житель села Гаї Пустомитівського району, який впав під підводу внаслідок чого отримав смертельні ушкодження.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, пригода трапилася поблизу села Чижиків. Чоловік керуючи гужовим транспортом запряженим одним конем, заплутався в упряжі, впав під підводу і від отриманих травм загинув на місці події.