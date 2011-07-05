У Львові в ДТП загинула жінка, яка їхала з РАГСу. Фото

Львів. 5 липня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Виговського (навпроти ринку «Південний») невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем (білого кольору), допустив створення аварійної ситуації, унаслідок чого потрапили у ДТП водій та пасажир скутера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, внаслідок падіння зі скутера, 33-річна жінка-пасажир цього транспортного засобу, отримала важку поєднану травму голови, несумісну з життям. Жінка знаходилася на скутері без шолому.





Водій скутера, 47-річний житель міста Львова, від надання медичної допомоги відмовився.



За попередніми даними та зі слів водія скутера, його транспортний засіб несподівано «підрізав» невідомий водій автомобіля, який, не надавши жодної допомоги, утік з місця аварії. Цього дня, зазначив водій скутера, він та його жінка-пасажир, побували у Львівському міському відділі РАГС, де зареєстрували заяву на одруження.

На даний час тривають пошуки водія автомобіля, який утік з місця аварії.

Загалом від початку 2011 року на Львівщині зі скутерами сталося 26 дорожньо-транспортних пригод, при яких одна людина загинула, а 29 – отримали травми.