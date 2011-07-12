У фестивалі «Молода Галичина» взяло участь 130 конкурсантів

Львів. 12 липня. УНІАН. За підтримки голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка у м. Новояворівську триває XX Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина». 12 липня за участі заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Ольги Гузар пройде церемонія нагородження переможців та учасників фестивалю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, всі переможці уже визначені.

У Міжнародному конкурсі молодих виконавців в межах проведення Фестивалю взяло участь понад 130 учасників із 12 країн світу віком від 6 до 21 року. Зокрема у міжнародному конкурсі були представлені учасники із усіх регіонів України та Автономної Республіки Крим, а також із Росії, Казахстану, Польщі, США, Білорусії, Румунії, Грузії, Нігерії, Молдавії, Ізраїлю та Замбії.

Голова журі – народний артист України, композитор, професор Олександр Злотник.

Як повідомлялось, ХХ Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина» проходитиме у м.Новояворівську з 7 до 12 липня.

Зокрема 10 липня у Новояворівську в рамках Фестивалю пройшов Ярмарок народних промислів Яворівщина, зокрема майстер-клас різьбяра, члена Спілки художників України Семена Тлустого. Відбулась презентація Яворівської іграшки та пройшло народне гуляння та концерт самодіяльних народних колективів м.Новояворівська та району, присвячений Дню міста.

Учасники та гості фестивалю також відвідали Крехівський монастир та Національний природний парк «Яворівський».