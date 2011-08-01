У Новояворівську відкрито пункт екстреної медичної допомоги

Львів. 1 серпня. УНІАН. 26 липня у Львівській області урочисто відкрили пункту екстреної медичної допомоги «Новояворівськ». Про УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цей пункт створений на автотрасі міжнародного значення Київ – Краків – Берлін на відстані 35 км від м. Львова і 26 км від польського – української межі, митного переходу Краковець – Корчова і є структурним підрозділом комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф».

Пункт дислокується на базі Новояворівської районної лікарні у спеціально виділених за бюджетні кошти приміщеннях, де проведено ремонт, закуплені меблі, створені належні робочі місця для персоналу, пункт забезпечений зв’язком, офісною технікою, встановлено комп’ютерне обладнання. Прийом викликів здійснює диспетчер служби швидкої медичної допомоги лікарні та профільні виклики передає виїзній бригаді пункту.

Реанімобіль з необхідним медичним обладнанням та оснащенням відповідає вимогам по забезпеченню повного об’єму надання інтенсивної терапії та реанімації постраждалим, дозволяють здійснювати тривалий медичний супровід з транспортування потерпілих із розладами життєво-важливих функцій. Дислокація пункту забезпечує доїзд до місця виклику в межах 10-15 хв та транспортування до найближчого лікувального закладу.

Таким чином, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф завершив реалізацію міжнародного медичного проекту, основною метою якого була організація на українській території мережі пунктів екстреної медичної допомоги для підвищення безпеки на прикордонних міжнародних автострадах, підвищення рівня безпеки життя завдяки швидшому реагуванню на екстремальні ситуації в регіоні, надання спеціалізованої екстреної медичної допомоги безпосередньо на місці виклику, створення інформаційно-координаційного центру у м. Львові.