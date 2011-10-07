М.Цимбалюк: Будівництво об’єктів до Євро-2012 у Львові ведеться згідно із графіками

Львів. 7 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк повідомив, що усі роботи на об’єктах до Євро-2012 ( на стадіоні, аеропорту, «Скіфі») відбуваються згідно з графіками. Про це губернатор заявив під час виїзної наради 7 жовтня.

Михайло Цимбалюк запевнив, що на центральній футбольній арені відбувається фінальна підготовка здачі в експлуатацію до кінця жовтня 2011р., щодо аеропорту, то теж немає жодних затримок і до кінця грудня 2011р. його буде здано в експлуатацію.

Основні зауваження Михайло Цимбалюк висловив щодо неналежного виконання робіт з облаштування спортивного манежу тренувальної бази ЛДУФК «Скіф» та завершення ремонту фасаду.

Проте він зазначив, що реконструкція стадіону ЛДУФК «Скіф» теж перебуває на фінішній прямій та, за словами директора з будівництва стадіону компанії «Альтком» Василя Огороднікова, буде завершена до кінця листопада 2011р.

«На даний час найважливішим та головним для нас залишається питання безпеки під час проведення футбольних матчів на стадіоні по вул. Стрийській – кільцевій дорозі», - наголосив голова Львівської ОДА.

За підсумками наради голова Львівської ОДА дав відповідні доручення генпідрядникам з будівництва стадіону, аеропорту, тренувальної бази ЛДУФК «Скіф» та зацікавленим службам.