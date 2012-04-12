В аеропорту „Львів” встановлено погруддя Короля Данила

Львів. 12 квітня. УНІАН. У новому терміналі міжнародного аеропорту „Львів”, відкриття якого відбулось сьогодні, встановлено погруддя короля Данила Галицького.

Як повідомив УНІАН заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів, автором погруддя є український скульптор, академік Еммануїл Мисько.

Як уточнив В.Косів, разом із постаментом висота погруддя становить близько 2,7 м, висота самого погруддя – близько 1,3 м.

Е.Мисько – професор Львівської академії мистецтв. Понад 10 років очолював Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Автор портретної галереї відомих учених, художників, письменників, громадських діячів.

Е.Мисько довгі роки очолював львівську Спілку художників, наприкінці 1980-х років - Фонд культури, є засновником Академії мистецтв України.