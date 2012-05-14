На Львівщині чоловік зарізав односельця за втоплене цуценя

Львів. 14 травня. УНІАН. На Львівщині 51-річний чоловік зарізав односельця в такий спосіб помстившись йому за те, що той втопив його цуценя.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, недільного вечора в чергову частину Дрогобицького райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителя одного зі сіл району, який повідомив про те, що виявив закривавлене тіло свого односельця.

Виїхавши на місце події, представники слідчо-оперативної групи з’ясували, що 51-річному чоловікові наніс ножове поранення його 54-річний знайомий, який проживає у цьому ж селі.

„Чоловік, який підозрюється у вбивстві односельця, працює водієм в одному з управлінь технологічного транспорту на Львівщині. Він зізнався у скоєному. Наразі підтверджено той факт, що під час скоєння вбивства він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свою дику поведінку чоловік пояснює тим, що напередодні знайомий втопив його цуценя. Тому ввечері 13 травня він прийшов до нього, щоб у всьому розібратись. Проте розмова різко переросла у сварку, після якої незваний гість схопив кухонного ножа та умисно наніс господареві будинку удар у шию. Від масивної втрати крові чоловік помер на місці”, - зазначається у повідомленні.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Він перебуває в ІТТ Дрогобицького РВ ГУ МВС України в Львівській області. Слідчі дії тривають.



