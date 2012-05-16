Посадовця Львівського обласного військкомату взяли на хабарі

Вимагав від призовника

Львів. 16 травня. УНІАН. За хабарництво затримано посадовця Львівського обласного військкомату. Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, заступник начальника відділу військкомату вимагав за звільнення від призову на строкову службу 700 доларів. Військова прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

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