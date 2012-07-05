Сьогодні опозиційні сили Львівщини блокуватимуть міжнародні автотраси

Львів. 5 липня. УНІАН. Сьогодні представники політичних сил Львівщини, які увійшли до Об’єднаної опозиції „Батьківщина” проведуть попереджувальне блокування на міжнародних трасах області вимагаючи скасування „мовного” закону.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Об’єднаної опозиції „Батьківщина”.

Як зазначається у повідомленні, опозиціонери о 18.00 одночасно розпочнуть акції перекриття руху автотранспорту на міжнародній трасі Львів-Шегині-Перемишль у селі Зимна вода Пустомитівського району; у селі Гряда Жовківського району на автотрасі обласного підпорядкування; у селі Рясна-Руська Яворівського району, де проходить міжнародна траса Львів-Краківець та у райцентрі Сколе (міжнародна траса Київ-Чоп).

Опозиціонери будуть на пішохідних переходах безперервно ходити перекриваючи проїзд транспорту з вимогами скасування „незаконного, не регламентного, неконституційного” Закону про „мовну” політику.

„Сьогодні акція буде попереджувальною, у подальшому ми будемо вдаватися до безстрокових акцій”, - наголошується у повідомленні.