Археологи вже знаходять на морському дні рештки давніх таборів, знаряддя і навіть будівлі.

Протягом більшої частини останніх 120 тисяч років берегові лінії Землі виглядали зовсім інакше, ніж сьогодні. Величезні території, де могли жити давні люди, згодом пішли під воду, пише Indian Defence Review.

Цим територіям географ Джером Добсон ще 1999 року дав назву "Акватерра". Він підрахував, що їхня площа сягала 22,5 млн квадратних кілометрів, тобто майже як уся Північна Америка. Щоправда, йдеться не про один загублений материк, а про всі прибережні ділянки, що колись виступали з води.

"Усі масиви суходолу визначаються як часом, так і простором", – написав Добсон.

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Під час льодовикових періодів багато води замерзало в льодовиках, тож рівень моря помітно падав. Так з'являлися рівнини з лісами, луками й болотами, де могли оселитися люди. Коли ж лід розтанув, море затопило ці землі разом зі слідами поселень.

Люди покидали ці узбережжя, коли наступала вода, і сьогодні про них відомо дуже мало, хоча там, можливо, жила значна частина людства.

Учений переконаний, що багато важливих винаходів люди зробили саме тоді, коли море було низько.

"Порівняйте найновішу криву підйому рівня моря з хронологією культурних нововведень, і ви побачите, що значна частина людського прогресу відбулася, коли рівень біля узбереж був ще досить низьким", – зазначив він.

Для прикладу Добсон згадує Єрихон, одне з найдавніших міст світу. Якщо на глибині 50 метрів знайдуть міста, це навряд чи перепише історію, адже Єрихон уже існував, коли море стояло на такому рівні.

Тож на більших глибинах, припускає географ, можуть лежати сліди технологій, старших за відомі сьогодні. Скажімо, глиняний посуд з'явився приблизно 18 тисяч років тому, тому його уламки можуть знайтися на глибині 120 метрів. Добсон також згадав Венеру з Дольні Вестоніце, фігурку з обпаленої глини віком близько 27 тисяч років, яку знайшли в Чехії. На його думку, ще давніші вироби з обпаленої глини на глибині до 125 метрів були б несподіванкою, але не чимось неймовірним.

Що знаходили під водою

А от деякі знахідки вже цілком реальні. 2021 року археологи Майкл Фот і Морган Сміт описали сім підводних проєктів у Північній Америці. Дослідники рухалися "від відомого на суходолі до невідомого під водою". Спершу вивчали давні ландшафти й наземні пам'ятки, щоб зрозуміти, де варто шукати, а потім складали карти, обстежували дно, брали зразки ґрунту й проводили розкопки.

У Мексиканській затоці, в давньому руслі річки Сабін, з 1976 по 1986 рік натрапили на обвуглене дерево, рештки рослин, шкаралупу горіхів, насіння, луску, кістки риб, плазунів, птахів і дрібних ссавців. Деяким із цих решток близько 9 тисяч років. Біля берегів Белізу, невеликої країни в Центральній Америці, на дні виявили будівлі з жердин і соломи, де майя колись добували сіль. Ще одній знахідці, кам'яному артефакту, понад 12 тисяч років.

Проте море поглинає не лише прадавні пам'ятки. На острові Роанок у Північній Кароліні (США) археологи вивчають англійську колонію XVI століття, зникнення якої досі залишається загадкою. Через руйнування берега в Національному історичному парку Форт-Рейлі вже зникли навіть ділянки, розкопані 2007 року.

"Швидкість втрат становить приблизно двадцять футів за двадцять років, і вона, можливо, зростає", – розповів журналістові Ерік Клінгельгофер, віцепрезидент з досліджень фонду First Colony Foundation.

Виходить, що сучасний берег не підказує, де люди жили тисячі років тому, а суходіл, доступний археологам сьогодні, лише частина їхніх земель. Решта цієї історії досі лежить на дні.

Цікаві археологічні знахідки

Раніше повідомлялося, що під руїнами давньоєгипетського міста Буто знайшли велику цегляну споруду, яка може виявитися храмом. Спершу її помітили на радарних знімках супутників Sentinel-1 Європейського космічного агентства, а потім перевірили сучасними методами, без масштабних розкопок. Неподалік археологи відкопали амулети із зображеннями давньоєгипетських богів.

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