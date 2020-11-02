Коли до України увірветься справжнє похолодання - прогноз синоптика
Цього тижня дощі ймовірні лише у вівторок та четвер.
Цей тиждень буде переважно сухим в Україні, дощі — лише у вівторок та в четвер, 5-го листопада.
Стало відомо, коли в Україні припиняться дощі: прогноз погоди на тиждень (карта)
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.
"Найближче відчутніше похолодання — аж на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада", - прогнозує вона.
Також синоптик дала прогноз погоди на цей тиждень в Україні: буде сухо, у вівторок, наприклад, температура повітря сягне від +8 до +15 градусів.
Якою буде погода в листопаді 2020
За прогнозами синоптиків, останній місяць осені буде таким, як і жовтень — температура очікується теплішою від кліматичної норми на кілька градусів.
Що стосується першого снігу, то, незважаючи на те, що кілька років поспіль він випадав у першій половині листопада, цього року його, кажуть синоптики, так рано чекати не варто. Ймовірно, що до кінця листопада ніяких сніговиків наліпити не вдасться.
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- Івано-Франківськ+10°... +6°
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- Львів+7°... +5°
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- Рівне+8°... +7°
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- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°