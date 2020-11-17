Синоптики попереджають: в Україні очікується ожеледиця

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

На дорогах очікується ожеледиця / фото УНІАН

Сьогодні, 17 листопада, протягом доби у східних областях на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Синоптики надали цим погодним умовам І рівень небезпечності - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 17 листопада: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 17 листопада, практично на всій території України - дощі. На півдні і в Києві - з мокрим снігом. У північних і східних регіонах - мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до 0° в центрі, до +8° - у південних областях, до -1° опустяться на сході і піднімуться до +10° в західній частині країни.