Поштовхи зафіксовані на глибині понад 100 км.

Вранці 24 листопада, у Румунії, з якою межує південь Одеської області, стався землетрус магнітудою понад 4 бали. Про це повідомив Національний науково-дослідний інститут фізики Землі.

Йдеться, що приблизно о 7:16 (за румунським часом) у сейсмічному районі Вранча, Бузау, на глибині 128,1 км стався помірний землетрус магнітудою мл 4,1.

Землетрус стався поблизу низки міст. Зокрема у 53 км на північний захід від Бузеу, 59 км - на схід від Брашова, 61 км - на північний схід від Плоєшті, 61 км на південний схід від Сфанту-Георге, 72 км на захід від Фокшани, 89 км на північний схід від Тирговиште.

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Наразі про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Що таке Вранча

Зона Вранча — сейсмоактивна зона, що розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат у жудці (повіті) Вранча, Румунія.

Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивній зоні досягала — 8,0. Осередки землетрусів розташовані в консолідованій корі, а також мантії на глибинах від 80 до 190 км.

Нагадаємо, на початку жовтня жителі південних районів Одеської області відчули землетрус, який стався у Румунії, яка межує з українським Подунав’ям.

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