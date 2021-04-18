Сьогодні в Україні очікуються заморозки / фото getbg.net
Сьогодні, 18 квітня, на більшості території України очікується зміна погодних умов.
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Про це із посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.
"18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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