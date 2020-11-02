Стало відомо, коли в Україні припиняться дощі: прогноз погоди на тиждень (карта)
До кінця тижня погода в Україні стабілізується. Опади припиняться, а температура повітря коливатиметься в районі +10°.
В Україні ще кілька днів дощитиме, але до кінця тижня опади припиняться. Температура повітря залишиться в межах + 8°...+13°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Так, у понеділок, 2 листопада, дощі пройдуть у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. На решті території-похмуро.
У вівторок зливи очікуються і в західних, і в східних областях. Температура повітря складе +10°...+13°.
У середу дощі підуть з території України. Практично у всіх областях буде сонячна малохмарна погода. Лише у Львові та Луцьку небо буде затягнуте хмарами.
У четвер дощі повернуться в західні регіони, а також у Київську та Чернігівську області. На півдні потеплішає до +15°.
У п'ятницю хмари знову почнуть затягувати небо над Україною, проте дощів не повинно бути. Температура повітря складе +7°...+11°.
На вихідних погода стабілізується. Так, у суботу в Україні збережеться похмура погода з проясненнями. Невеликий дощ можливий лише у Львівській області.
У неділю збережеться суха погода, без опадів. Сонце все частіше стане з'являтися крізь хмари. А в деяких областях очікується абсолютно безхмарна або малохмарна погода.
Сьогодні дощі змістяться в центр України, а на заході-засяє сонце (карта)
Народний прогноз
2 листопада. У цей день належало займатися лагодженням парканів, оскільки вважалося, що чим паркан краще і міцніше, тим буде врожайніше наступний рік. За народними уявленнями, в цей день до людського житла починали наближатися вовки. Згідно з прикметами, якщо в цей день вранці дерева в лісі покриті рясним інеєм - до неврожаю. А якщо вовки виють - до морозів.
3 листопада - День Іларіона. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане - навесні рано зацвітуть проліски. Ясний і тихий вечір віщує хороший день.
4 листопада - свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цієї пори починаються заморозки.
5 листопада - Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.
6 листопада - ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Народна назва: День Афанасія.
7 листопада - День Мартирія. У народі говорили, що в цей день плаче навіть природа - дощиком або снігом. Належало згадати всіх убогих, нещасних і скривджених, пошкодувати їх. У цей день поминали родичів.
8 листопада - Дмитрієв день, з якого починається поминальний тиждень.
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- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+8°... +6°
- Донецьк+8°... +6°
- Житомир+9°... +6°
- Запоріжжя+10°... +7°
- Івано-Франківськ+10°... +6°
- Київ+9°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+8°... +5°
- Луцьк+9°... +6°
- Львів+7°... +5°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+11°... +7°
- Полтава+9°... +5°
- Рівне+8°... +7°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+9°... +4°
- Тернопіль+7°... +6°
- Харків+9°... +4°
- Херсон+9°... +5°
- Хмельницький+9°... +6°
- Черкаси+9°... +5°
- Чернігів+9°... +4°
- Чернівці+10°... +7°