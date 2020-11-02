Стало відомо, коли в Україні припиняться дощі: прогноз погоди на тиждень (карта)

До кінця тижня погода в Україні стабілізується. Опади припиняться, а температура повітря коливатиметься в районі +10°.

На цьому тижні в Україні припиняться дощі / фото ua.depositphotos.com

В Україні ще кілька днів дощитиме, але до кінця тижня опади припиняться. Температура повітря залишиться в межах + 8°...+13°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Так, у понеділок, 2 листопада, дощі пройдуть у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. На решті території-похмуро.

Погода в Україні 2 листопада / УНІАН

У вівторок зливи очікуються і в західних, і в східних областях. Температура повітря складе +10°...+13°.

Погода в Україні 3 листопада / УНІАН

У середу дощі підуть з території України. Практично у всіх областях буде сонячна малохмарна погода. Лише у Львові та Луцьку небо буде затягнуте хмарами.

Погода в Україні 4 листопада / УНІАН

У четвер дощі повернуться в західні регіони, а також у Київську та Чернігівську області. На півдні потеплішає до +15°.

Погода в Україні 5 листопада / УНІАН

У п'ятницю хмари знову почнуть затягувати небо над Україною, проте дощів не повинно бути. Температура повітря складе +7°...+11°.

Погода в Україні 6 листопада / УНІАН

На вихідних погода стабілізується. Так, у суботу в Україні збережеться похмура погода з проясненнями. Невеликий дощ можливий лише у Львівській області.

Погода 7 листопада / УНІАН

У неділю збережеться суха погода, без опадів. Сонце все частіше стане з'являтися крізь хмари. А в деяких областях очікується абсолютно безхмарна або малохмарна погода.

Погода в Україні 8 листопада / УНІАН

Читайте також Сьогодні дощі змістяться в центр України, а на заході-засяє сонце (карта)

Народний прогноз

2 листопада. У цей день належало займатися лагодженням парканів, оскільки вважалося, що чим паркан краще і міцніше, тим буде врожайніше наступний рік. За народними уявленнями, в цей день до людського житла починали наближатися вовки. Згідно з прикметами, якщо в цей день вранці дерева в лісі покриті рясним інеєм - до неврожаю. А якщо вовки виють - до морозів.

3 листопада - День Іларіона. Якщо на Іларіона сніг ляже на сиру землю і не розтане - навесні рано зацвітуть проліски. Ясний і тихий вечір віщує хороший день.

4 листопада - свято Казанської ікони Пресвятої Богородиці. Вважалося, що з цієї пори починаються заморозки.

5 листопада - Якова. Якщо піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) настане справжня зима.

6 листопада - ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Народна назва: День Афанасія.

7 листопада - День Мартирія. У народі говорили, що в цей день плаче навіть природа - дощиком або снігом. Належало згадати всіх убогих, нещасних і скривджених, пошкодувати їх. У цей день поминали родичів.

8 листопада - Дмитрієв день, з якого починається поминальний тиждень.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: