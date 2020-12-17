Снігопад та ожеледь: на Чернігівщині стихія повалила понад 200 дерев (фото)

Негода повалила багато дерев, які загородили проїзд трасою.

Рятувальники розчищають дороги / Фото cg.gov.ua

У Новгород-Сіверському районі у Чернігівській області внаслідок заледеніння та снігопаду повалилося понад 200 дерев.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

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"Обласна влада, дорожні служби, представники ОТГ, РДА та профільних установ об'єднали зусилля у протидії стихії, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорогах, запобігти пошкодженню опор та дротів електропередач. Питання забезпечення нормального руху транспорту та відновлення електропостачання знаходяться на постійному контролі голови Чернігівської ОДА Анни Коваленко", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники розрізають дерева на декілька частин, щоб прибрати / Фото cg.gov.ua

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня від Наталки Діденко

Високий атмосферний тиск охопив більшість країн Європи. Тому завтра, 18 грудня, опадів на континенті буде мало.

"Лише над Великою Британією, на скандинавському узбережжі, поблизу Балтії та над Середземномор'ям очікуються вологі осередки. П'ятниця в Україні також буде без опадів. Періодичні тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів", - написала вона.

Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від -2° до +3°. У південній частині та на заході України буде тепліше, +2°...+6°.

Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині. Максимальна температура повітря не перевищить 0°...-3°.

У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1°...+3°.

На День святого Миколая погода в Україні суттєво не зміниться. 22-23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня стане більше опадів.