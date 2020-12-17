Синоптик розповіла, коли українцям чекати на похолодання

Найближчими днями погода залишиться без різких змін.

Синоптик обіцяє короткочасне похолодання / Фото ua.depositphotos.com

Високий атмосферний тиск охопив більшість країн Європи. Тому завтра, 18 грудня, опадів на континенті буде мало.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Лише над Великою Британією, на скандинавському узбережжі, поблизу Балтії та над Середземномор'ям очікуються вологі осередки. П'ятниця в Україні також буде без опадів. Періодичні тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів", - написала вона.

Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від -2° до +3°. У південній частині та на заході України буде тепліше, +2°...+6°.

Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині. Максимальна температура повітря не перевищить 0°...-3°.

У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1°...+3°.

На День святого Миколая погода в Україні суттєво не зміниться. 22-23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня стане більше опадів.

Прогноз погоди на День святого Миколая

Погода в Україні в День святого Миколая, 19 грудня, буде без особливих опадів і вітру.

Синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило зазначив, що погода буде "спокійною", проте можлива мряка.

За словами синоптика, температура повітря в цей день буде близько 0°, вночі - мороз до -2°, а вдень - до +2°.

"Можлива якась мряка, буде хмарно", - додав він.

Синоптик уточнив, що така погода буде практично на всій території країни, включаючи південь.