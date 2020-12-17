Синоптик розповіла, коли українцям чекати на похолодання
Найближчими днями погода залишиться без різких змін.
Високий атмосферний тиск охопив більшість країн Європи. Тому завтра, 18 грудня, опадів на континенті буде мало.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
США накрив зимовий шторм: опубліковані казкові фото та відео засніженого Нью-Йорка
"Лише над Великою Британією, на скандинавському узбережжі, поблизу Балтії та над Середземномор'ям очікуються вологі осередки. П'ятниця в Україні також буде без опадів. Періодичні тумани із погіршенням видимості до 200-500 метрів", - написала вона.
Температура повітря впродовж доби передбачається в межах від -2° до +3°. У південній частині та на заході України буде тепліше, +2°...+6°.
Найсвіжішою очікується погода на північному сході - Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині. Максимальна температура повітря не перевищить 0°...-3°.
У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Вітер південного напрямку, слабкий. Температура повітря найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1°...+3°.
На День святого Миколая погода в Україні суттєво не зміниться. 22-23 грудня очікується короткочасне похолодання. А в другій половині наступного тижня стане більше опадів.
Прогноз погоди на День святого Миколая
Погода в Україні в День святого Миколая, 19 грудня, буде без особливих опадів і вітру.
Синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило зазначив, що погода буде "спокійною", проте можлива мряка.
За словами синоптика, температура повітря в цей день буде близько 0°, вночі - мороз до -2°, а вдень - до +2°.
"Можлива якась мряка, буде хмарно", - додав він.
Синоптик уточнив, що така погода буде практично на всій території країни, включаючи південь.
- Вінниця+1°... -1°
- Дніпро0°... -1°
- Донецьк+1°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запоріжжя+1°... -1°
- Івано-Франківськ+4°... -2°
- Київ+2°... -1°
- Кропивницький+1°... -2°
- Луганськ-1°... -2°
- Луцьк+3°... +1°
- Львів+3°... 0°
- Миколаїв+2°... 0°
- Одеса+4°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Рівне+2°... 0°
- Сімферополь+4°... -1°
- Суми0°... -2°
- Тернопіль+3°... 0°
- Харків+1°... -1°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницький+2°... 0°
- Черкаси+2°... -1°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці+3°... 0°