Україну затягне хмарами та значно похолодає: прогноз погоди на сьогодні (карта)

08:00, 11 січня 2021
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Вдень температура опуститься нижче нуля.

В Україну йде похолодання / фото УНІАН
В Україну йде похолодання / фото УНІАН

У понеділок, 11 січня, всю Україну затягне хмарами. Сонячно буде тільки в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Температура вдень опуститься нижче нуля. У Вінниці та Сумах очікується -1°. Сьогодні по всій території країни - без опадів.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Морози та сніг: синоптик прогнозує значне похолодання в Україні

  • У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень 0°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень -2°.
  • У Львові в понеділок - хмарно, вночі -5°, вдень 0°.
  • У Луцьку очікується хмарність, вночі -4°, вдень 0°.
  • У Рівному в понеділок мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -1°.
  • У Тернополі температура повітря вночі -4°, вдень -1°, хмарно.
  • У Хмельницькому сьогодні вночі -4°, вдень -1°, хмарно.
  • В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +2°.
  • У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі -4°, вдень +1°.
  • У Вінниці сьогодні похмуро, -5°...-1°.
  • У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.
  • У Черкасах вночі -3°, вдень 0°, хмарно.
  • У Кропивницькому - хмарно, дощ, температура вночі -4°, вдень +1°.
  • У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -6°...0°.
  • В Одесі 11 січня - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°.
  • У Херсоні в понеділок вночі -4°, вдень +1°, сонячно.
  • У Миколаєві сьогодні малохмарно, вночі -3°, вдень +2°.
  • У Запоріжжі - ясно, температура вночі -6°, вдень +1°.
  • У Сумах сьогодні похмуро, температура повітря -7°...-1°.
  • У Харкові - хмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.
  • У Дніпрі - сонячно, температура вночі -5°, вдень 0°.
  • У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -3°...+1°.
  • У Краматорську - похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°. 
  • У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°.
Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото УНІАН

11 січня у народному календарі - день пам'яті 14 тисяч віфлеємських немовлят, які були убиті царем Іродом у 1 столітті н.е., коли жорстокий цар припускав, що серед них опиниться Ісус Христос. А наші пращури вважали, що саме у цей день нечиста сила робиться особливо жорстокою. Тому 11 січня прийнято було підпалювати коли, які, згораючи, проганяли зло.

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Автор: Олена Пилипчак

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