Україну затягне хмарами та значно похолодає: прогноз погоди на сьогодні (карта)

Вдень температура опуститься нижче нуля.

В Україну йде похолодання / фото УНІАН

У понеділок, 11 січня, всю Україну затягне хмарами. Сонячно буде тільки в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Температура вдень опуститься нижче нуля. У Вінниці та Сумах очікується -1°. Сьогодні по всій території країни - без опадів.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

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У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень 0°.

У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень -2°.

У Львові в понеділок - хмарно, вночі -5°, вдень 0°.

У Луцьку очікується хмарність, вночі -4°, вдень 0°.

У Рівному в понеділок мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -1°.

У Тернополі температура повітря вночі -4°, вдень -1°, хмарно.

У Хмельницькому сьогодні вночі -4°, вдень -1°, хмарно.

В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +2°.

У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі -4°, вдень +1°.

У Вінниці сьогодні похмуро, -5°...-1°.

У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.

У Черкасах вночі -3°, вдень 0°, хмарно.

У Кропивницькому - хмарно, дощ, температура вночі -4°, вдень +1°.

У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -6°...0°.

В Одесі 11 січня - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°.

У Херсоні в понеділок вночі -4°, вдень +1°, сонячно.

У Миколаєві сьогодні малохмарно, вночі -3°, вдень +2°.

У Запоріжжі - ясно, температура вночі -6°, вдень +1°.

У Сумах сьогодні похмуро, температура повітря -7°...-1°.

У Харкові - хмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.

У Дніпрі - сонячно, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -3°...+1°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото УНІАН

11 січня у народному календарі - день пам'яті 14 тисяч віфлеємських немовлят, які були убиті царем Іродом у 1 столітті н.е., коли жорстокий цар припускав, що серед них опиниться Ісус Христос. А наші пращури вважали, що саме у цей день нечиста сила робиться особливо жорстокою. Тому 11 січня прийнято було підпалювати коли, які, згораючи, проганяли зло.

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