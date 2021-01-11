Україну затягне хмарами та значно похолодає: прогноз погоди на сьогодні (карта)
Вдень температура опуститься нижче нуля.
У понеділок, 11 січня, всю Україну затягне хмарами. Сонячно буде тільки в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Температура вдень опуститься нижче нуля. У Вінниці та Сумах очікується -1°. Сьогодні по всій території країни - без опадів.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Морози та сніг: синоптик прогнозує значне похолодання в Україні
- У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -3°, вдень 0°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -4°, вдень -2°.
- У Львові в понеділок - хмарно, вночі -5°, вдень 0°.
- У Луцьку очікується хмарність, вночі -4°, вдень 0°.
- У Рівному в понеділок мінлива хмарність, вночі -4°, вдень -1°.
- У Тернополі температура повітря вночі -4°, вдень -1°, хмарно.
- У Хмельницькому сьогодні вночі -4°, вдень -1°, хмарно.
- В Івано-Франківську сьогодні мінлива хмарність, вночі -5°, вдень +2°.
- У Чернівцях у понеділок - хмарно, вночі -4°, вдень +1°.
- У Вінниці сьогодні похмуро, -5°...-1°.
- У Житомирі в понеділок буде хмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Черкасах вночі -3°, вдень 0°, хмарно.
- У Кропивницькому - хмарно, дощ, температура вночі -4°, вдень +1°.
- У Полтаві сьогодні хмарно, температура повітря -6°...0°.
- В Одесі 11 січня - мінлива хмарність, температура вночі -1°, вдень +2°.
- У Херсоні в понеділок вночі -4°, вдень +1°, сонячно.
- У Миколаєві сьогодні малохмарно, вночі -3°, вдень +2°.
- У Запоріжжі - ясно, температура вночі -6°, вдень +1°.
- У Сумах сьогодні похмуро, температура повітря -7°...-1°.
- У Харкові - хмарно, температура вночі -4°, вдень 0°.
- У Дніпрі - сонячно, температура вночі -5°, вдень 0°.
- У Сімферополі в понеділок буде хмарно, -3°...+1°.
- У Краматорську - похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°.
- У Сєвєродонецьку сьогодні похмуро, температура вночі -5°, вдень 0°.
11 січня у народному календарі - день пам'яті 14 тисяч віфлеємських немовлят, які були убиті царем Іродом у 1 столітті н.е., коли жорстокий цар припускав, що серед них опиниться Ісус Христос. А наші пращури вважали, що саме у цей день нечиста сила робиться особливо жорстокою. Тому 11 січня прийнято було підпалювати коли, які, згораючи, проганяли зло.
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- Донецьк-1°... -7°
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- Луцьк0°... -4°
- Львів0°... -5°
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