"Повітря прогріється до +20°, але потім знову похолодає": синоптик здивував українців прогнозом на квітень

Синоптик попередив про дощову весну.

У середині місяця очікується значне потепління / Фото ua.depositphotos.com

Перший тиждень квітня буде більш-менш прохолодним. Вдень температура повітря підніматиметься до +13...+ 15°, а до 9-10 квітня просунеться до +16°...+17°.

Про це заявив український народний синоптик Леонід Горбань, передає OBOZREVATEL.

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"Правда, через день буде різке похолодання і денна температура дійде до +8°...+10°. Нічна ж в цей період буде опускатися до +3°...+ 4°", - каже він.

За словами синоптика, після 12-го квітня почнеться повільний підйом і до 19-20 числа повітря прогріється до +18°...+20°. Потім знову похолодає і так буде весь Вербний тиждень до Великодня. Можливі також дощі та вітри.

"1 квітня на півночі України можливий дощ зі снігом. 8-10 числа пройдуть більш рясні дощі, 15-16 на нас чекають ще сильніші опади, і 21-22 квітня дощі відновляться", - резюмував синоптик.

Прогноз погоди на Квітень в Україні від Укргідрометцентру

Середня місячна температура в Україні у квітні передбачається на рівні +8°...+11°, в горах +5°...+6°.

Синоптики стверджують, що така температура близька до середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що також потрапляє в рамки середніх багаторічних значень.

Середня місячна температура в квітні становить +7...+11°, у гірських районах +2°...+6°.

Абсолютний мінімум температури -6°...-16°, в Карпатах і на північному сході до -17°...-22°, на Львівщині та крайньому півдні місцями -3°...-5°.

Абсолютний максимум температури досяг +26°...+33°, в горах +21°...+22°.

Середня місячна кількість опадів становить 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 65-84 мм, на високогір'ї 102-107 мм.