"Повітря прогріється до +20°, але потім знову похолодає": синоптик здивував українців прогнозом на квітень
Синоптик попередив про дощову весну.
Перший тиждень квітня буде більш-менш прохолодним. Вдень температура повітря підніматиметься до +13...+ 15°, а до 9-10 квітня просунеться до +16°...+17°.
Про це заявив український народний синоптик Леонід Горбань, передає OBOZREVATEL.
Синоптик пояснивши причину березневих холодів та назвавши дату потепління в Україні
"Правда, через день буде різке похолодання і денна температура дійде до +8°...+10°. Нічна ж в цей період буде опускатися до +3°...+ 4°", - каже він.
За словами синоптика, після 12-го квітня почнеться повільний підйом і до 19-20 числа повітря прогріється до +18°...+20°. Потім знову похолодає і так буде весь Вербний тиждень до Великодня. Можливі також дощі та вітри.
"1 квітня на півночі України можливий дощ зі снігом. 8-10 числа пройдуть більш рясні дощі, 15-16 на нас чекають ще сильніші опади, і 21-22 квітня дощі відновляться", - резюмував синоптик.
Прогноз погоди на Квітень в Україні від Укргідрометцентру
Середня місячна температура в Україні у квітні передбачається на рівні +8°...+11°, в горах +5°...+6°.
Синоптики стверджують, що така температура близька до середніх багаторічних значень.
Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що також потрапляє в рамки середніх багаторічних значень.
Середня місячна температура в квітні становить +7...+11°, у гірських районах +2°...+6°.
Абсолютний мінімум температури -6°...-16°, в Карпатах і на північному сході до -17°...-22°, на Львівщині та крайньому півдні місцями -3°...-5°.
Абсолютний максимум температури досяг +26°...+33°, в горах +21°...+22°.
Середня місячна кількість опадів становить 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 65-84 мм, на високогір'ї 102-107 мм.
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