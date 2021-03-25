Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода у квітні
Українців потішить справжня весняна погода.
Середня місячна температура в Україні у квітні передбачається на рівні +8°...+11°, в горах +5°...+6°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Синоптики стверджують, що така температура близька до середніх багаторічних значень.
Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що також потрапляє у межі середніх багаторічних значень.
Середня місячна температура у квітні становить +7...+11°, в гірських районах +2°...+6°.
Абсолютний мінімум температури -6°...-16°, в Карпатах та на північному сході до -17°...-22°, на Львівщині та крайньому півдні місцями -3°...-5°.
Абсолютний максимум температури сягнув +26°...+33° тепла, в горах +21°...+22°.
Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 65-84 мм, на високогір‘ї 102-107 мм.
Прогноз погоди на квітень від синоптика
На початку квітня до України прийде справжнє тепло, але в другій половині місяця прогнозуються заморозки.
За словами завідувача відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, тепло почнеться вже з 1-го квітня, і такою буде вся перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні.
Але потім, як прогнозує Мартазінова, почнуться погодні "гойдалки": періоди похолодання і періоди потепління - 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих.
"І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", – попередила синоптик.
- Вінниця+6°... -2°
- Дніпро+2°... -1°
- Донецьк+2°... -1°
- Житомир+7°... -2°
- Запоріжжя+2°... 0°
- Івано-Франківськ+8°... -2°
- Київ+7°... -1°
- Кропивницький+2°... -3°
- Луганськ+2°... 0°
- Луцьк+9°... 0°
- Львів+8°... -1°
- Миколаїв+3°... 0°
- Одеса+4°... +1°
- Полтава+6°... -3°
- Рівне+7°... -1°
- Сімферополь+1°... -2°
- Суми+6°... -2°
- Тернопіль+6°... -2°
- Харків+7°... -2°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницький+6°... -2°
- Черкаси+5°... -2°
- Чернігів+8°... -2°
- Чернівці+7°... -2°