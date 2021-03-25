Синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода у квітні

Українців потішить справжня весняна погода.

У квітні в Україні встановиться справжня весняна погода / Фото ua.depositphotos.com

Середня місячна температура в Україні у квітні передбачається на рівні +8°...+11°, в горах +5°...+6°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики стверджують, що така температура близька до середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що також потрапляє у межі середніх багаторічних значень.

Середня місячна температура у квітні становить +7...+11°, в гірських районах +2°...+6°.

Абсолютний мінімум температури -6°...-16°, в Карпатах та на північному сході до -17°...-22°, на Львівщині та крайньому півдні місцями -3°...-5°.

Абсолютний максимум температури сягнув +26°...+33° тепла, в горах +21°...+22°.

Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 65-84 мм, на високогір‘ї 102-107 мм.

Прогноз погоди на квітень від синоптика

На початку квітня до України прийде справжнє тепло, але в другій половині місяця прогнозуються заморозки.

За словами завідувача відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, тепло почнеться вже з 1-го квітня, і такою буде вся перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні.

Але потім, як прогнозує Мартазінова, почнуться погодні "гойдалки": періоди похолодання і періоди потепління - 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих.