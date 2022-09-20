Сьогодні ураган досяг Домініканської Республіки.

Ураган Фіона налетів на Пуерто-Ріко, а потім пронісся по Домініканській Республіці, де понад мільйон осіб залишилися без води, а десятки будинків - зруйновані.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, щонайменше три людини загинули через сувору погоду. За словами метеорологів, швидкість місця досягала 145 км/ч. Ураган залишив територію Пуерто-Ріко без електрики і заподіяв руйнування, небачені на острові з часів урагану Марія в 2017 році.

Сильні дощі накрили також Домініканську Республіку. Очікується, що небезпечна для життя повінь продовжиться і у вівторок.

Тим часом Фіона посилюється. За даними метеорологів, ураган переріс у шторм 3-ї категорії, коли вітри стали досягати 185 км/год, а пориви - 209 км/год.

Повідомляється, що найпотужніші етапи шторму можуть бути ще попереду, оскільки очікується, що Фіона переросте в категорію 4.

Нагадаємо, на південну частину Японії налетів один з найпотужніших в історії тайфунів, який приніс з собою ураганний вітер і таку кількість дощу, яка в багатьох місцях Європи не випадає і за рік. Інформації про жертви і руйнування поки немає.

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