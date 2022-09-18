Тайфун рухається через Кюсю на північ, у бік центральної Японії, і найближчим часом дійде і до регіону Токіо, зберігши при цьому істотну частину своєї потужності.

На південну частину Японії обрушився один з найпотужніших в історії тайфунів, який приніс з собою ураганний вітер і таку кількість дощу, яка в багатьох місцях Європи не випадає і за рік. Інформації про жертви і руйнування поки немає.

Тайфун, названий метеорологами "Нанмадол", вийшов на сушу сьогодні ввечері (в Європі в цей час був ранок) біля міста Кагосіма на найпівденнішому з чотирьох головних островів Японії, Кюсю, передає Бі-бі-сі.

Швидкість поривів вітру в зоні тайфуну досягає 234 км\год (65 м\сек.). За оцінкою метеорологічної служби Японії, менш ніж за добу в деяких місцях випаде або вже випало близько 500 мм опадів. Для порівняння - в Лондоні, наприклад, трохи більше - 600-700 мм - випадає в середньому за рік.

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Така небувала злива загрожує паводками, селями і зсувами. Влада закликала евакуюватися в безпечні місця близько 4 млн осіб (всього на острові живуть 13 млн). Потяги, пороми і авіасполучення на Кюсю зупинені.

Незабаром після приходу тайфуну на острові знеструмленими виявилися близько 200 тис. будинків.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда випустив спеціальну заяву, в якій закликав людей без зволікання евакуюватися з будь-яких небезпечних регіонів.

"Я закликаю уникати потенційно небезпечних місць, таких як річки та інші водні шляхи, а також місця, де можливі зсуви... Евакуюватися вночі вкрай небезпечно. Я закликаю евакуюватися в безпечні місця до заходу сонця", - говорилося в заяві.

Тим часом, примусова евакуація не оголошена, і, як повідомляє місцева преса, владі в деяких випадках довелося потрудитися, умовляючи людей покинути будинки і перебратися в безпечне місце.

Тайфун рухається через Кюсю на північ, у бік центральної Японії, і, за розрахунками вчених, найближчим часом дійде і до регіону Токіо, зберігши при цьому істотну частину своєї потужності.

"Нанмадол" вже 14-й тайфун на Тихому океані в цьому сезоні, і найпотужніший з тих, що досягали Японії. Представник метеорологічної служби Японії вчора сказав, що він може виявитися руйнівнішим, ніж тайфун Джебі, який в 2018 році вбив в Японії 14 осіб (і ще сімох - на Тайвані).

Японія в цілому дуже добре підготовлена до різного роду ударів стихії, в тому числі тайфунів, але вчені попереджають, що через зміну клімату тайфуни будуть ставати все сильнішими і більш руйнівними.

Як повідомляв УНІАН, у липні частина Японії пішла під воду, коли після неймовірної спеки країна постраждала від серйозних повеней. У воді опинилися дві префектури на південному заході країни.

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