В країні вперше зафіксували майже +50°.

В результаті безпрецедентної спеки в Канаді загинули десятки людей.В країні продовжують фіксувати температурні рекорди.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, у вівторок в Канаді третій день поспіль зафіксована найвища температура за всю історію, +49,5°C.

До цього тижня температура в країні ніколи не перевищувала +45°C.

Читайте також"Аномалій стає все більше": метеоролог розповіла, як в Україні змінюється клімат

Поліція повідомляє, що спека стала однією з причин загибелі 65 осіб у Ванкувері.

Тим часом, в передмісті Бернабі зареєстровано не менше 34 випадків раптової смерті, а в районі Суррея - 38.

"Ванкувер ніколи не відчував такої спеки, і, на жаль, десятки людей помирають через неї",- сказав сержант поліції Стів Аддісон.

За даними видання, у багатьох будинках в Британській Колумбії немає кондиціонерів, бо в літні місяці температура зазвичай набагато нижче. У районі Ванкувера встановлені тимчасові фонтани з водою та охолоджуючі центри.

Спека в Канаді

У місті Літтон в Британській Колумбії, на заході Канади, був встановлений температурний рекорд. Температура в неділю, 27 червня, там досягла 46,6 градуса.

Попередній рекорд в 45 градусів був встановлений 5 липня 1937 року в місті Йеллоу Грасс і населеному пункті Мідейл в провінції Саскачеван.

День потому, 28 червня, у Канаді зафіксували +47,9°.

Хвилі спеки, що обпалює Тихоокеанський північний захід США і Британську Колумбію в Канаді, раніше не реєструвалися. Подібні явища і спекотна погода відбуваються раз на тисячу років, відзначають фахівці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська