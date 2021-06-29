У Канаді другий день поспіль температура б'є рекорди.
Про це повідомляє BBC.
Так вчора, 28 червня, в країні зафіксували +47,9°. Це на 1,3 градуса спекотніше, ніж було напередодні.
Спека в Канаді
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У місті Літтон в Британській Колумбії на заході Канади встановлено температурний рекорд. Температура в неділю, 27 червня, там досягла 46,6 градуса.
Попередній рекорд в 45 градусів був встановлений 5 липня 1937 року в місті Йеллоу Грасс і населеному пункті Мідейл в провінції Саскачеван.
Хвилі спеки, що обпалює Тихоокеанський північний захід США і Британську Колумбію в Канаді, раніше не реєструвалися. Подібні явища і спекотна погода відбуваються раз на тисячу років, відзначають фахівці.
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