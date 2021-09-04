Разом з тим синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки найближчими днями в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

На початку наступного тижня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Разом з тим, за даними Укргідрометцентру, 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 4 вересня

Читайте такожДо та після: у мережі показали наслідки урагану "Іда" (фото)Сьогодні, 4 вересня, у багатьох областях на заході, в центрі та на сході країни пройдуть дощі, місцями - зливи. Найтепліше буде на півдні: до 24°. На решті території - прохолодніше, +15°...+21°.

У деяких центральних областях сьогодні очікуються невеликі дощі, в Полтавській - зливи. Максимально стовпчики термометрів піднімуться до +22°.

Найтепліше сьогодні буде на півдні України. У Миколаївській, Херсонській та Одеській областях очікується до +24°, в Запорізькій і в Криму +19°...+21°. Без опадів, невелика хмарність.

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Автор: Вікторія Токарєва