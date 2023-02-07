На даний момент, за різними даними, загинуло до сорока осіб.

На півдні Перу в результаті проливних дощів зійшов зсув, поховавши під собою сотні житлових будинків.

За даними Aljazeera, армія Перу направила в регіон вертольоти з гуманітарною допомогою, питну воду і мішки з піском.

За різною інформацією, в результаті зсуву загинули від 8 до 40 осіб, ще кілька зникли безвісти. Зокрема, місцеве радіо RPP повідомляє про 40 загиблих і 200 зруйнованих будинків.

Понад 4300 людей загинули в Туреччині та Сирії в результаті потужного землетрусу 6 лютого.

Десятки українців перестали виходити на зв'язок після землетрусу. Рятувальні роботи тривають. У Туреччині оголошено жалобу.

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