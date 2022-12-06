Через проливні дощі зсув зійшов на пасажирський автобус.

У Колумбії пасажирський автобус потрапив під зсув. В результаті трагедії десятки людей виявилися живцем похованими під землею. Про це повідомляє Reuters.

Зсув, викликаний проливним дощем, накрив автобус на північному заході країни. В результаті інциденту загинули 34 людини, серед яких вісім - неповнолітні. Влада заявила, що вдалося врятувати дев'ять осіб.

Відзначається, що зсуви в Колумбії звичайні через гористу місцевість, часті проливні дощі і особливості побудови будинків.

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Згідно з державною статистикою Колумбії, у 2022 році події, пов'язані з проливними дощами, забрали життя понад 216 людей і залишили без даху над головою 538000 осіб. Цифри показують, що ще 48 людей вважаються зниклими безвісти по всій країні.

Трагедія в Італії: на острові Іск'я зійшов потужний зсув

Як повідомляв УНІАН раніше, кілька людей загинули в кінці листопада в результаті зсуву, викликаного проливними дощами, на острові Іск'я.

Зсув забрав щонайменше вісім життів, а десять людей зникли безвісти. Під водою опинилися цілі вулиці, окремі споруди просто в морі.

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